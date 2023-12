Wie bereits berichtet kam es auf der A 5, Heidelberg in Fahrtrichtung Heidelberg, in Höhe des Autobahnkreuzes Heidelberg -nicht wie ursprünglich erwähnt Autobahnkreuz Mannheim- zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden in noch bislang unbekannter Höhe. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die polizeiliche Unfallaufnahme ist beendet.

