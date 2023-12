Am Freitagabend um 18:55 fuhr ein 58-jähriger VW-Fahrer auf der A 656 von Heidelberg kommend in Fahrtrichtung Mannheim, als er nach dem Autobahnkreuz Heidelberg ein vor sich befindliches Fahrzeug überholen wollte.

A 656/Autobahnkreuz Heidelberg/ Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim (ots) - Während seines Überholvorganges auf der linken Fahrspur soll ein weißer Vito mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit von hinten angefahren gekommen und dem VW sehr nah aufgefahren sein. Das ursprünglich zu überholende Fahrzeug beschleunigte sodann, damit sich der VW Fahrer wieder hinter ihm einordnen konnte. Noch bevor sich der VW wieder komplett auf der rechten Spur befand, überholte der/die unbekannte Vito-Fahrer/in den VW, so dass es fast zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Im weiteren Verlauf der Fahrtstrecke soll womöglich ein Nissan-Fahrer ebenfalls durch die aggressive Fahrweise des Vitos-Fahrers/ der Vito-Fahrerin genötigt worden sein. Auch hier soll der/die Fahrer/in wieder sehr dicht aufgefahren sein, um dann den Nissan, der mittlerweile auf die linke Fahrspur gewechselt war, verbotswidrig rechts zu überholen.

An der Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim fuhr der oder die Vito-Fahrer/in dann ab und auf ein Firmengelände.



Bei dem weißen Vito soll es sich um einen geschlossenen Kastenbau mit Wiesbadener Kennzeichen gehandelt haben.



Der Verkehrsdienst Mannheim - Verkehrsgruppe Bundesautobahn - hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, aber auch die genötigten Fahrzeugführer, sich unter der Telefonnummer 0621/ 47093-0 zu melden.