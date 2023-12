Gleich zu zwei Wildunfällen kam es bei Altlußheim im Laufe des Montags.

Altlußheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Um kurz nach 8 Uhr überquerten plötzlich vier Rehe die B 39. Der 32-Jährige Fahrer eines VW konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, beziehungsweise ausweichen und touchierte eines der Tiere mit dem Außenspiegel des Fahrzeugs. Das Reh lief in Richtung eines Feldes weiter. Die Höhe des Schadens am Auto steht noch nicht fest. Um kurz vor 13 Uhr meldete ein 56-Jähriger, dass er mit seinem Volvo auf der Rheinhäuser Straße zwischen Bruchgarten und dem Ortsrand ein Reh erfasst hatte. Da das Tier ganz unvermittelt die Straße überquerte, konnte er einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. An seinem Auto entstand ein Schaden von 2.000 Euro. Das verletzte Tier verstarb an der Unfallstelle. Der zuständige Jagdpächter wurde informiert.



Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die erhöhte Gefahr von Wildunfällen gerade in der kalten und dunklen Jahreszeit hin. Insbesondere zwischen Feldern und Waldstücken kann es auch tagsüber zu einem überraschenden Wildwechsel kommen. Entsprechend sollte die Fahrweise angepasst und entsprechende Warnschilder berücksichtigt werden.