Als ein 32-jähriger Citroen-Fahrer am Dienstagnachmittag um 17:45 Uhr von einem Tankstellengelände aus in den fließenden Verkehr der Straße "An der Bundesstraße" einfahren wollte, übersah er hierbei einen vorbeifahrenden 68-jährigen Fiat-Fahrer.

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Durch den Zusammenstoß wurden beide Autofahrer leicht verletzt und nach erster medizinischer Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fiat musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird nach aktuellen Ermittlungen auf rund 8.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr in der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:45 Uhr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.