Sprachlos rief eine Zeugin am Samstagmorgen gegen 6.30 Uhr bei der Polizei an und informierte die Beamten, dass es in einer Tiefgarage am Vertusplatz zu Vandalismus durch eine bislang unbekannte Täterschaft gekommen sei.

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Vor Ort stellten die Polizisten fest, dass mehrere Fahrzeuge mit dem Inhalt eines Feuerlöschers besprüht und anschließend beschädigt wurden. Aus den Fahrzeugen wurde diverses Fahrzeugzubehör entwendet. Nebst den Fahrzeugen, wurden ebenfalls mehrere Deckenlampen heruntergerissen und beschädigt, sodass die Beleuchtung vorerst nicht funktionierte. Einige Deckenlampen konnten noch vor Ort repariert und eine notdürftige Beleuchtung hergestellt werden. Aus der Tiefgarage wurden zwei Feuerlöscher entwendet, von denen einer in unmittelbarer Nähe wieder aufgefunden werden konnte. Wie hoch der entstandene Sach- sowie Diebstahlschaden ist, ist bislang noch unbekannt.



Die Ermittlungen wurden aufgenommen und werden durch den Polizeiposten Meckesheim geführt. Der Vorfall muss sich zwischen dem 22.12.2023, 14:30 Uhr und dem 23.12.2023, 06:30 Uhr, ereignet haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Meckesheim zu melden, unter: 06226-1336.