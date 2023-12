In der Lenaustraße in Brühl brach gegen 20.23 Uhr aus noch unbekannter Ursache ein Feuer in einer Wohnung in einem Einfamilienhaus aus.

Brühl (ots) - Feuerwehr und Polizei sind derzeit mit ihren Einsatzkräften vor Ort. Nach bisherigen Erkenntnissen gibt es keine Verletzten zu beklagen.