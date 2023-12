Am Sonntagvormittag, gegen 09:45 Uhr, kam es im Bereich der Bundesstraße 291, Landesstraße 723 und der Landesstraße 598 im Kreuzungsbereich der sog.

Walldorf (ots) - "Monsterkreuzung" zu einem Verkehrsunfall. Hierbei missachtete ein 70-Jähriger mit seinem Mazda das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und kollidierte im Kreuzungsbereich mit einem von St. Leon-Rot kommenden Kia eines 68-Jährigen.



Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge verletzten sich sowohl die beiden Insassen des Mazda und die Beifahrerin des Kia leicht. Die Verletzten wurden mittels Rettungswagen in verschiedene umliegende Krankenhäuser zur weiteren Behandlung verbracht.



Die beiden Unfallfahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass diese nicht mehr fahrbereit waren und von einem Bergeunternehmen abgeschleppt werden mussten. Es entstand geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 35.000 EUR.



Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens kam es zu keinen nennenswerten Einschränkungen, obwohl die drei Fahrstreifen in Richtung Wiesloch und der Linksabbieger- / Geradeausfahrstreifen von St. Leon-Rot kommend für die Dauer Unfallaufnahme und Bergemaßnahmen gesperrt waren.



Die Feuerwehr Walldorf war mit insgesamt vier Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort.