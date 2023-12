Am Samstagvormittag gegen 11:20 Uhr befuhr ein 26-jähriger Fiat-Fahrer die L 612 von Hoffenheim in Fahrtrichtung Horrenberg, als er aus bisher noch nicht bekannten Gründen alleinbeteiligt die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Dielheim/L 612/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Dadurch kam er links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und kam ins Schleudern bis er letztlich in einem Feld zum Stehen kam. Der 26-Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und wurde in ein nagegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Fiat musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

An dem Baum entstand ebenfalls ein Schaden in Höhe von 500 Euro.



Die weiteren Ermittlungen hat das Polizeirevier Sinsheim übernommen.