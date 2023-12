Der Kälteeinbruch der letzten Tage brachte nicht nur Schneefall mit sich, sondern auch glatte Straßen.

Dielheim/ Sinsheim-Hasselbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Nicht alle Verkehrsteilnehmenden waren darauf eingestellt, wie zwei Unfälle im Rhein-Neckar-Kreis zeigten.

Am Montag verlor um kurz vor 16:30 Uhr ein 18-Jähriger auf der Carl-Benz-Straße in Dielheim auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Audi. Das Fahrzeug knallte derart an einen Laternenmast, dass die Hinterachse des Autos brach. Es entstand mit knapp 12.000 Euro ein erheblicher Sachschaden, aber zum Glück blieb der junge Fahrer unverletzt.

Unversehrt blieb auch der 27-jährige Fahrer eines Audis, der am Montag gegen 23 Uhr auf der K 4284 von Sinsheim-Hasselbach in Richtung Neckarbischofsheim unterwegs war. Auf Grund von Glatteis kam das Fahrzeug rechts von der Fahrbahn ab und prallte auf einen Baum. Der Schaden am Audi wird auf 20.000 Euro geschätzt. Auf Grund des erheblichen Schadens war das Auto nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.