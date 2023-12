Am Freitag um 15:10 Uhr fuhr ein 16-jähriger Kleinkraftradfahrer die B 37 von Hirschhorn kommend in Richtung Eberbach entlang.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - An einer Ampel an der Einmündung zur B 45 in Richtung Beerfelden verlor der 16-Jährige auf der regennassen Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte. Hierbei überschlug er sich zwei Mal und zog sich leichte Verletzungen zu. Durch den Rettungsdienst wurde der junge Mann in eine Klinik gebracht. An dem Kleinkraftrad entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.