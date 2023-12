Am Montag, in der Zeit zwischen 09 Uhr und 12 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer bzw. eine Autofahrerin einen am Fahrbahnrand der B 37, Höhe Rosengasse, geparkten Opel und flüchtete.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - An dem Opel entstand am hinteren Stoßfänger ein Sachschaden, der auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt wurde.



Ebenfalls am Montag, zwischen 12:05 Uhr und 12:20 Uhr, wurde ein in der Neckarstraße geparkter Opel durch einen unbekannten Autofahrer / eine Autofahrerin beschädigt. Anschließend flüchtete der oder die Unbekannte von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auch hier auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.



Das Polizeirevier Eberbach hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Fahrzeuge und/oder den Fahrer / die Fahrerin geben können, sich unter der Tel.: 06271 / 9210-0 zu melden.