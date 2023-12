In der Zeit von Freitag, 12 Uhr, und Montag, 07 Uhr, entwendete eine bisher unbekannte Täterschaft auf dem Leopoldsplatz vor dem Rathaus in Eberbach eine israelische Flagge.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Im Zuge dessen wurde der Fahnenmast, an dem die Fahne befestigt war, beschädigt. Die genauen Umstände sowie die Frage, ob der Tat eine politische Motivation zugrunde liegt, ist aktuell Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



Die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben unter der Beteiligung der zentralen Kriminaltechnik die weiteren Ermittlungen übernommen.



Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Diebstahlschaden auf einen höheren zweistelligen Betrag. Der entstandene Sachschaden an dem Fahnenmast kann derzeit noch nicht beziffert werden und ist ebenfalls Teil der aktuellen Ermittlungen.



In diesem Zusammenhang sucht das Polizeipräsidium Mannheim Zeuginnen und Zeugen des Geschehens. Diese werden gebeten, sich unter 0621/174-4444 an die Kriminalpolizeidirektion zu wenden.