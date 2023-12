In der Hauptstraße kam es gegen 11:30 Uhr zu einem polizeilichen Einsatz, da sich in einem Juweliergeschäft nach ersten Angaben des 46-jährigen Ladenbesitzers ein versuchter Raub ereignet haben soll.

Heidelberg (ots) - Außerdem habe er den Täter im Geschäft eingeschlossen. Vor Ort stellen die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte den Ladenbesitzer vor seinem Laden und einen 41-jährigen Tatverdächtigem im Ladeninneren fest, der vorläufig festgenommen wurde. Nach ersten Ermittlungen stellte sich jedoch heraus, dass es zu keinem Raubdelikt gekommen ist. Vielmehr kam der angebliche Kunde in das Juweliergeschäft und wollte den Wert seiner Goldkette erfragen, um dann im weiteren Verlauf den Ladenbesitzer zu beschuldigen, dass dieser seine Kette ausgetauscht hätte. Es kam zwischen den beiden Männern zu einer verbalen Auseinandersetzung, bei der der Kunde plötzlich versuchte, hinter den Tresenbereich zu gelangen, um nach seiner vermeintlichen Kette zu suchen. Um Schlimmeres zu verhindern, flüchtete der Ladenbesitzer nach draußen, schloss den möglichen Tatverdächtigen in sein Geschäft ein und alarmierte die Polizei.



Die Ermittlungen dauern an und wurden durch das Polizeirevier Heidelberg-Mitte übernommen.