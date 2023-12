Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim Am 13.12.2023 entwendete gegen 18:30 Uhr ein 28-jähriger Mann Tabakwaren aus einem Lebensmittelgeschäft in der Galileistraße in der Heidelberger Bahnstadt.

Heidelberg (ots) - Nachdem der Tatverdächtige die Tabakwaren aus der Auslage nahm, in eine Hosentasche verstaute und den Kassenbereich passierte, ohne die Waren zu bezahlen, wurde er von einem Ladendetektiv aufgehalten. Eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte nahm den 28-Jährigen vorläufig fest. Bei der Tat führte der Tatverdächtige in der linken vorderen Hosentasche ein jederzeit griffbereites Klappmesser mit einer Klingenlänge von etwa 7 cm mit sich.



Darüber hinaus sind beim Polizeipräsidium Mannheim derzeit noch vier weitere Verfahren gegen den Tatverdächtigen anhängig, darunter ein weiterer Fall des Diebstahls mit Waffen.



Die Staatsanwaltschaft Heidelberg beantragte daraufhin beim Amtsgericht Heidelberg einen Haftbefehl wegen Fluchtgefahr gegen den 28-Jährigen.



Der Tatverdächtige wurde am 14.12.2023 der zuständigen Haftrichterin am Amtsgericht Heidelberg vorgeführt, die den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Anschließend wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.