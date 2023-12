Am Mittwoch, in der Zeit von 14:50 Uhr bis 18:55 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter oder Täterinnen gewaltsam Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Danziger Straße.

Heidelberg (ots) - Hierzu begaben sich der oder die unbekannten Täter auf den Balkon der Wohnung und hebelten die Balkontür auf. Im dahinter liegenden Schlafzimmer wurden sämtliche Schränke durchwühlt.

Hierbei wurden Bargeld sowie Schmuckstücke von erheblichem Wert entwendet. Dieser beträgt mehrere tausend Euro im fünfstelligen Bereich.



Die Spezialisten der Kriminaltechnik wurden zur Spurensicherung herangezogen, die Kolleginnen und Kollegen der Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter oder zu der Tat geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Tel.-Nr.: 0621/174-4444 zu melden.