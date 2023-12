Am Sonntag ereignete sich gegen 17:45 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall in der Dossenheimer Landstraße unweit der Straßenbahnhaltestelle Biethsstraße.

Heidelberg (ots) - Nach derzeitigem Erkenntnisstand überquerte eine 74-jährige Frau auf Höhe einer Tankstelle zwischen zwei an einer Ampel haltenden Fahrzeuge die Fahrbahn in Richtung der gegenüberliegenden Bank. Ein 83-Jähriger, der mit seinem Toyota vom Hans-Thoma-Platz in Richtung Dossenheim unterwegs war, hielt ebenfalls an der dortigen Ampel. Als diese dann auf grün schaltete, fuhr er los. Dabei erfasste er die aus seiner Sicht von links querende Fußgängerin mit dem linken Außenspiegel des Fahrzeugs. Durch die Kollision stürzte die Frau und zog sich schwere Verletzungen zu. Die zunächst bewusstlose Frau wurde in ein Krankenhaus verbracht. Auf Grund der Einsatzmaßnahmen mussten die Straße und der Schienenverkehr bis 18:30 Uhr gesperrt werden.

Die Polizei nahm die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallumstände auf.