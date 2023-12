Gegen 15:10 Uhr ereignete sich auf der B 535 zwischen der L600a und der L598 ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen.

Heidelberg-Kirchheim (ots) - Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 71-jährige Mitsubishi-Fahrerin die B 535 in Richtung HD-Boxberg. Vermutlich aufgrund eines körperlichen Unwohlseins gerät jene im Kurvenbereich in den Gegenverkehr. Hierbei streifte die Unfallverursacherin einen 25-jährigen Renault-Fahrer, verliert die Kontrolle über ihren Pkw und kollidiert im weiteren Verlauf mit einem 51-jährigen VW-Fahrer. Vermutlich aufgrund dieser Kollision kommen beiden Fahrzeuge ins Schleudern. Ein direkt hinter dem VW fahrender 28-jähriger Daimler-Benz-Fahrer wird ebenfalls in den Zusammenstoß involviert.

Die Unfallverursacherin selbst als auch der 28-jährige Daimler-Benz-Fahrer sowie dessen Beifahrerin wurden durch das Unfallgeschehen leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht.



Drei der vier beteiligten Fahrzeuge erlitten starke Unfallbeschädigungen, waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Weiterhin wurde eine Fachfirma zur Fahrbahnreinigung eingesetzt.

Der Gesamtschaden beläuft sich den ersten Schätzungen nach auf ca. 80.000 Euro.



Aufgrund des Verkehrsunfalles, der Einsatz -und Rettungsmaßnahmen als auch der Fahrbahnreinigung musste die B 535 bis 18:06 Uhr voll gesperrt werden.

Die weiteren Ermittlungen werden nun durch den Verkehrsdienst Heidelberg geführt.