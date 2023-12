Eine 17-Jährige fuhr am Dienstag mit ihrem Fahrrad auf der Blumenthalstraße in Richtung Mathematikon.

Heidelberg (ots) - Dabei missachtete sie nach derzeitigem Kenntnisstand um kurz nach 9 Uhr die bestehende Rechts-vor-links-Regelung an der Einmündung zur Zeppelinstraße und stieß mit einem von rechts in die Kreuzung einfahrenden VW zusammen. Die Frau prallte auf den linken vorderen Kotflügel des Autos und wurde dann gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Sie musste leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wird auf über 3.000 Euro geschätzt.