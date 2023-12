Am frühen Sonntagmorgen stellte ein 34-Jähriger fest, dass an seinem in der Fahrtgasse geparkten Volvo die Seitenscheibe auf der Fahrerseite eingeschlagen worden war.

Heidelberg (ots) - Er ließ sein Fahrzeug daraufhin abschleppen und verständigte die Polizei.

Die Tatzeit lässt sich auf einen Zeitraum zwischen 04.00 und 07.00 Uhr eingrenzen. Dass etwas aus dem Fahrzeug entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt, auch die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest.

Hinweise auf den oder die Täter/in liegen nicht vor, weshalb das Polizeirevier Heidelberg-Mitte etwaige Zeugen oder Zeuginnen bittet, sich unter der Telefon-Nummer 06221/1857-0 zu melden.