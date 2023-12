Gestern Vormittag eignete sich am Czernyring / Eppelheimer Straße ein Unfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn.

Heidelberg (ots) - Gegen 10:20 Uhr fuhr ein 58-jähriger VW-Fahrer den Czernyring von der Speyerer Straße kommend in Richtung Pfaffengrund entlang. Als dieser an der Kreuzung auf Höhe der Czerny-Brücke auf die Eppelheimer Straße abbiegen wollte, kollidierte der VW-Fahrer mit der von rechts kommenden Straßenbahnlinie 26. Durch den Zusammenstoß wird der Pkw abgewiesen und gegen eine Leitbake einer Verkehrsinsel geschoben. Der VW-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Straßenbahn hingegen wurde durch den Aufprall aus den Schienen gehoben, sodass der Triebwagen entgleiste. Der Straßenbahnfahrer sowie die insgesamt 25 Fahrgäste blieben glücklicherweise unverletzt. An dem Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, der auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt wird. Anschließend wurde das Fahrzeug abgeschleppt. Der Sachschaden an der Straßenbahn beläuft sich auf ca. 50.000 Euro. An der Fahrbahn sowie an der Leitbarke entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Für die Unfallaufnahme sowie die Bergungsarbeiten wurde die Zufahrt vom Czernyring zur Eppelheimer Straße bis 12:30 Uhr gesperrt.



Ob der Pkw-Fahrer über eine bereits rotzeigende Ampel fuhr und es deshalb zu dem Unfall kam, ist Gegenstand der laufenden Unfallermittlungen, die durch den Verkehrsdienst Heidelberg geführt werden.