Eine bislang unbekannte Täterschaft drang zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 23 Uhr am Dienstag und 06:30 Uhr am Mittwoch in ein Vereinsheim im Harbigweg ein.

Heidelberg (ots) - Nach derzeitigen Ermittlungsstand wurde an der östlichen Gebäudeseite ein Fenster aufgehebelt, wodurch die unbekannte Täterschaft in das Innere einstieg. Im Gebäude durchwühlte sie mehrere Büros. In einem befand sich ein Tresor, welcher aus seiner Verankerung gehebelt und anschließend aufgebrochen wurde. Aus diesem wurden mehrere hundert Euro Bargeld entwendet. Die Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sicherte Spuren am Tatort. Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221-3418-0 zu melden.