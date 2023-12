null.

Heidelberg (ots) - Eine bislang unbekannte Täterschaft baute am Montag zwischen 17 Uhr und 21:30 Uhr an einem geparkten VW Touareg in der Karlsluststraße/Ecke Von-der-Tann-Straße beide ACC-Radarsensoren sowie einen PDC-Sensor aus und entwendete diese.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen Betrag in mittlerer vierstelliger Höhe.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Tathergang oder der bislang unbekannten Täterschaft machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter Tel. 06221 3418-0 zu melden.