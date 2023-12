In der Nacht von Samstag auf Sonntag gerieten um kurz nach 1:30 Uhr zwei Personengruppen in der Hauptstraße in Streit.

Heidelberg (ots) - Dieser eskalierte schnell und beide Seiten traktierten sich mit Fausthieben. Der traurige Höhepunkt der Auseinandersetzung war der Wurf einer Glasflasche auf eine 25-Jährige. Glücklicherweise traf das Geschoss nicht den Kopf der Frau, sondern nur die Wade. Sie verletzte sich dadurch leicht. Auch zwei der Kontrahenten zogen sich leichte Blessuren zu. Eine Zeugin stellte sich zwischen die Parteien und konnte den Zwist bis zum Eintreffen der Polizei beruhigen.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte ermittelt nun unter anderem wegen wechselseitiger Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung. Wer die Flasche warf, ist bislang unklar und Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.



Der Tatverdächtige wird als groß, schlank und mit dunklen Haare sowie einer großen Nase beschrieben. Er trug eine helle Jacke.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221-1857-0 zu melden.