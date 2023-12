Am Montagnachmittag um kurz nach 14 Uhr fuhr ein Streifenwagen anlässlich eines polizeilichen Einsatzes mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn Am Hackteufel in Fahrtrichtung Neckargemünd.

Heidelberg (ots) - An der Kreuzung Mönchgasse fuhr der 25-jährige Polizeibeamte aufgrund der roten Ampel in den Gegenverkehr, um die wartenden Fahrzeuge zu passieren. Hierbei kollidierte er mit dem 63-jährigen Fahrer eines Mercedes Benz, welcher zuvor ordnungsgemäß aus der Mönchgasse nach links in die Straße Am Hackteufel abgebogen war. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge massiv im jeweiligen Frontbereich beschädigt.

Der 63-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich. Sie mussten im Anschluss an die Unfallaufnahme abgeschleppt werden.

Gegen 16 Uhr konnte die Fahrbahn für den Verkehr wieder freigegeben werden.



Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen eingeleitet.