Am Sonntag meldete sich um kurz nach 22 Uhr ein Zeuge bei der Polizei, da er zuvor mehrere Personen beobachtet hatte, die sich an der Türe eines Bürogebäudes in der Robert-Koch-Straße zu schaffen machten.

Heidelberg (ots) - Als er die Gruppe auf ihr Tun ansprach, liefen die Personen in Richtung Gadamerplatz davon. Es zeigte sich, dass die bislang unbekannten Täter die Zugangstüre eines Balkons aufhebelten und dann die Räumlichkeiten durchwühlten. Ob sie auch etwas stahlen, ist bis dato unbekannt. Die Einbrecher konnten nur rudimentär als dunkel gekleidet beschrieben werden. Sie führten einen Werkzeugkoffer mit sich. Die Polizei nahm die Ermittlungen hinsichtlich des mutmaßlichen Einbruchs auf.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221-1857-0 zu melden.