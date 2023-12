In der Zeit zwischen Sonntag, 18:40 Uhr und Montag, 10:00 Uhr versuchte sich eine bisher unbekannte Täterschaft Zutritt in eine Kirche in der Wallstraße zu verschaffen.

Heidelberg (ots) - Die Unbekannten versuchten zunächst mit einem bisher unbekannten Gegenstand die Glasscheibe einer Seitentür einzuschlagen. Als dies jedoch misslang, versuchte die Täterschaft anschließend die Tür aufzuhebeln. Nachdem diese auch hier scheiterten, ergriffen sie Flucht in unbekannte Richtung. Der Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Die ersten Spuren wurden bereits gesichert.



Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 06221/3418-0 zu melden.