In Hemsbach haben bislang Unbekannte im Zeitraum von Mittwochabend, 20:00 Uhr, bis Donnerstagfrüh, 06:00 Uhr, einen blauen BMW im Schubertweg entwendet.

Hemsbach/Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz vor einem Anwesen und ist mit einem sogenannten "Keyless-Go" beziehungsweise "Keyless-Entry"-System ausgestattet.



Auch in Heddesheim wurde von einer bislang unbekannten Täterschaft Donnerstagfrüh gegen 06:10 Uhr ein Fahrzeug mit einem "Keyless-Go" beziehungsweise "Keyless-Entry"-System in der Büchnerstraße entwendet. Es handelt sich dabei um einen weißen Mercedes-Benz AMG, der kurz nach dem Diebstahl noch zwischen Heddesheim und Viernheim von Zeugen fahrend gesehen worden sein soll.



Bei beiden Fahrzeugen handelt es sich um hochwertige Fahrzeuge und es entstand insgesamt ein Diebstahlsschaden in Höhe von über 100.000 Euro.



Womöglich hat die unbekannte Täterschaft über das Keyless-System die Fahrzeuge entriegelt und letztendlich entwendet. Die genauen Umstände sind jedoch Gegenstand der aktuellen Ermittlungen, die in beiden Fällen durch die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt werden.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.



Tipps zum Schutz bei der Verwendung von Keyless-Go-Systemen:

https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/vorsicht-autodiebe-schluessellose-systeme-sicher-verwenden/