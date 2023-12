Am Samstagmittag, gegen 12:20 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Wilhelm-Busch-Straße mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen.

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Eine 85-Jährige befuhr die Goethestraße und bog nach rechts in die Wilhelm-Busch-Straße ab. Dort wartete bereits ein 44-jähriger BMW-Fahrer um ein entgegenkommendes Fahrzeug passieren zu lassen. Dies übersah die lebensältere Dame und fuhr an dem wartenden BMW vorbei. Im weiteren Verlauf kam es zur Kollision zwischen dem Audi der 85-Jährigen und dem entgegenkommenden Pkw. Hierbei verwechselte die Verursacherin vermutlich zudem Gas- und Bremspedal.

Nach dem Zusammenstoß versuchte die 85-Jährige ihr Fahrzeug zur Seite zu lenken und stieß hierbei gegen zwei weitere, am Straßenrand geparkte, Fahrzeuge. Der Audi sowie das entgegenkommende Fahrzeug, ein BMW, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 28.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.