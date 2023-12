Am Samstagmittag gegen 12.30 Uhr kam es an einer Kreuzung zu einem Unfall, bei dem mehrere Fahrzeuge beschädigt wurden.

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Eine 85-Jährige übersah beim Abbiegen mit ihrem Audi von der Goethestraße in die Wilhelm-Busch-Straße, dass bereits ein 44-Jähriger vor ihr mit seinem BMW an der Kreuzung wartete, um den Gegenverkehr durchzulassen. Sie fuhr an diesem vorbei und als sie dann eine entgegenkommende 71-jährige Autofahrerin ebenfalls in einem BMW bemerkte, gab sie augenscheinlich vor Schreck zusätzlich Gas anstatt zu bremsen und stieß mit dieser mit hoher Geschwindigkeit zusammen. Als die 85-Jährige nach dem Zusammenstoß ihr Auto nach rechts weglenken wollte, touchierte sie außerdem noch einen geparkten Mazda und einen VW.



Der Audi der 85-Jährigen und der BMW der 71-Jährigen waren beide nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.



Der Gesamtschaden an allen Fahrzeugen beläuft sich auf rund 30.000 Euro.