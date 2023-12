Im Rahmen einer Streifenfahrt fiel Polizeibeamten am Mittwoch gegen 15.30 Uhr auf der BAB 6, Fahrtrichtung Mannheim, ein VW mit zwei männlichen Personen auf.

Hockenheim/BAB 6/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Das Fahrzeug konnte an der TUR Hockenheim-Ost zum Zwecke einer

Personen- und Fahrzeugkontrolle ausgeleitet werden.

Im Verlauf der Kontrolle verhielt sich der 44-jährige Fahrzeugführer

sichtlich nervös. Bei einer Abfrage im polizeilichen Fahndungssystem, konnte in Erfahrung gebracht werden, dass beim 44-Jährigen eine Fahndungsnotiz zur Beschlagnahme seines Führerscheins vermerkt war.

Im weiteren Verlauf zeigte der Fahrzeugführer Auffälligkeiten, welche auf einen

Betäubungsmittelkonsum hindeuteten. Auf die Auffälligkeiten angesprochen, gab er

schließlich an, dass er die letzten beiden Tage Betäubungsmittel konsumiert habe.

Ein freiwilliger Urintest ergab ein positives Ergebnis zu den Stoffen Kokain und THC.

Der 44-Jährige musste die Beamten auf die Dienststelle begleiten und ihm wurde hier noch Blut entnommen. Seinen Führerschein musste er zurücklassen und durfte nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen nach Hause gehen.