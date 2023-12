Als am Dienstag eine 50-Jährige um kurz nach 20 Uhr mit ihrem Daimler-Benz auf der Durchgangsfahrbahn an der Tank-und Rastanlage Hockenheim-Ost in Richtung der Auffahrt zur BAB 6 fuhr, sprang plötzlich ein Schäferhund zwischen geparkten LKW hervor.

Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Die Frau konnte eine Kollision mit dem Tier nicht mehr verhindern. Der Hund erlag später seinen Verletzungen. Ein LKW-Fahrer gab sich als Aufsichtsperson des Hundes zu erkennen. Allerdings zeigte sich, dass der Mann mit über 1,5 Promille deutlich alkoholisiert war. Kurze Zeit später kam auch der eigentliche Hundebesitzer hinzu, der sich bestürzt über den Tod seines Hundes zeigte. Die Polizei ermittelt nun, ob der Unfall auf Grund eines Fehlverhaltens der Aufsichtsperson zustande kam