Auf bisher ungeklärte Weise gelangten unbekannter Täter oder Täterinnen in der Zeit zwischen Montag, 19:00 Uhr und Dienstag, 07:30 Uhr über eine verschlossene Rohbautür in ein im Rohbau befindliches Gebäude in der Speyerer Straße.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Aus dem Gebäude entwendete die Täterschaft mehrere Baumaschinen, Werkzeuge sowie Baumaterial. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass das Diebesgut mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde.



Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, welche Hinweise auf die Täter geben können und/oder ein verdächtiges Fahrzeug in Tatortnähe beobachten konnten. Dies werden gebeten, sich bitte unter der Tel.: 06205/2860-0 zu melden.