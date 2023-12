In der Zeit zwischen Sonntag, 15:00 Uhr, und Dienstag, 18:15 Uhr, verschaffte sich eine bisher unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt in ein Vereinsheim im Walldorfer Weg.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Durch das Einschlagen einer Fensterscheibe gelangten die Unbekannten in das Innere des Vereinshauses. Zuvor drückten sie den geschlossenen Rollladen bis zum Anschlag nach oben, um so an das Fenster zu gelangen. Aus einer Kasse entwendeten die Täter einen Bargeldbetrag im niedrigen dreistelligen Bereich. Anschließend flüchteten die Täter oder Täterinnen in unbekannte Richtung. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.



Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat sich unter Beteiligung der zentralen Kriminaltechnik dem Fall angenommen und bereits erste Spuren gesichert. Diese werden nun ausgewertet. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-4444 mit den Ermittlerinnen und Ermittlern in Verbindung zu setzen.