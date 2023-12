Am Samstag kurz vor 12 Uhr sprach ein 66-jähriger Mann einen anderen Mann auf einem Supermarktparkplatz in der Lussheimer Straße an, da dieser ohne erkennbaren Grund einen Mutter-Kind-Parkplatz für sich in Anspruch genommen haben soll.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Hieraus entwickelte sich ein Streit, welcher wenig später innerhalb des Supermarktes erneut aufflammte. Der Verdächtige soll den 66-Jährigen daraufhin im Bereich der Obst- und Gemüseabteilung mit dem Kopf gestoßen haben, wodurch dieser verletzt wurde.

Die Auseinandersetzung dürfte nach dem Stand der derzeitigen Ermittlungen von weiteren Kundinnen und Kunden des Supermarkts wahrgenommen worden sein. Zur weiteren Aufhellung der Tat werden diese Zeugen gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Hockenheim unter Tel.: 06205/2860-0 zu melden.