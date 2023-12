Am Sonntag gegen 20.20 Uhr befuhr ein 55-jähriger BMW-Fahrer die Seckenheimer Straße aus Richtung Ilvesheim kommend.

Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Hierbei touchierte er während der Fahrt auf Höhe der Seckenheimer

Straße/Deidesheimer Straße mit seinem linken Vorderreifen den Sockel der dortigen

Verkehrsinsel. Anschließend fuhr er weiter, kam aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit der einer Grundstücksmauer. Anschließend fuhr er in einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Smart, welcher dadurch einige Meter auf die Fahrbahn verschoben wurde.

Anschließend setzte der 55-Jährige seine Fahrt fort und konnte durch einen mutigen 75-jährigen Zeugen aufgehalten werden. Der Unfallfahrer wies vor Ort eine Atemalkoholkonzentration von knapp 1,5 Promille auf und musste die Polizeibeamten zum Revier begleiten. Nach einer Blutentnahme musste er seinen Führerschein vorerst abgeben. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 11.000 Euro.