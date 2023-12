Am Donnerstagnachmittag stellte eine Streife des Polizeipostens Ketsch fest, dass zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt eine bislang unbekannte Täterschaft mehrere Objekte im Lilienweg, in der Gartenstraße sowie in der Rheinstraße mit Farbe beschmiert hatte.

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Die Sachbeschädigungen wurden mit roter und schwarzer Sprühfarbe sowie mit einem schwarzen Permanentmarker großflächig auf zwei Verteilerkästen sowie einer Verteilerstation angebracht. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Der Polizeiposten Ketsch übernahm die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06202-61696 zu melden.