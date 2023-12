Heute Morgen um 10:10 Uhr ereignete sich auf der L 531 ein Unfall mit insgesamt vier Fahrzeugen.

L531 - Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Nach bisherigem Stand der Unfallermittlungen fuhr ein 70-jähriger BMW-Fahrer die L 531 kommend von der BAB 5 entlang. Im Kreuzungsbereich zur Boschstraße und dem Feldweg Gewann Spitzäcker soll der 70-Jährige wohl das Rotlicht der Ampel missachtete haben und in der Folge mit einer 44-jährigen VW-Fahrerin, die vom Feldweg Gewann Spitzäcker kommend in die Kreuzung einfahren wollte, kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug der 44-Jährigen gegen einen Opel einer 32-Jährigen geschleudert. Diese musste aufgrund der rotzeigenden Ampel im Kreuzungsbereich in Fahrtrichtung BAB 5 warten. Der Opel wiederum wurde hierdurch nach rechts gedreht und rückwärts auf eine dahinter befindliche 63-jährige Daimler-Benz-Fahrerin aufgeschoben. Durch den Zusammenstoß wurde der 70-Jährige sowie seine 49-jährige Beifahrerin und die 44-Jährige leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die 32-Jährige sowie die 63-Jährige blieben unverletzt. Bis auf den Daimler-Benz mussten die Fahrzeuge abgeschleppt werden. Die Fahrbahn musste für die Unfallaufnahme sowie die Bergungsarbeiten teilweise voll gesperrt werden. Diese konnte gegen 12:15 Uhr geräumt werden.



Der Verkehrsdienst Heidelberg hat nun die Unfallermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten, sich unter der Tel.: 0621/174-4111 zu melden.