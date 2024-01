Aufgrund eines Brandes in einem Gebäude kommt es aktuell zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungskräften und Polizei in "Am Bahndamm".

Ladenburg/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Wie der Brand zustande kam und ob es verletzte Personen gibt, ist zum derzeitigen Berichtszeitpunkt nicht bekannt. Aufgrund der Einsatzmaßnahmen kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.