In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch befuhr ein BMW-Fahrer oder eine-BMW Fahrerin, gegen 00:45 Uhr, die K 4229 in Richtung B3. Kurz nach der Ortschaft Laudenbach kam der BMW von der Fahrbahn ab und prallte zunächst an eine Gebäudemauer.

Laudenbach (ots) - Im Anschluss wurde das Fahrzeug in das offene Feld abgewiesen und geriet in Brand.

Im Zuge der Löschmaßnahmen durch die hinzugerufene Feuerwehr fanden die Einsatzkräfte im Brandobjekt die Leiche einer unbekannten, bereits verbrannten Person. Die Identität konnte bislang nicht zweifelsfrei festgestellt werden, die Ermittlungen hierzu dauern an.



Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Identität der Leiche werden durch den Verkehrsdienst Mannheim geführt.