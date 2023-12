Vermisst wird die 15-jährige Gülcan I. aus Mannheim.

Mannheim (ots) - Sie ist seit dem 11.12.2023 nicht mehr in ihre Wohnunterkunft im Stadtteil Neckarstadt zurückgekehrt, wo sie derzeit untergebracht ist. Zwischenzeitlich bestand jedoch immer noch Kontakt via Messenger mit einer Angehörigen. Dieser ist nun jedoch auch abgebrochen.



Fahndungsmaßnahmen in ihrem Umfeld führten bislang nicht zu ihrem Auffinden, weshalb die Kriminalpolizei nun mit einem Lichtbild nach ihr sucht, dass hier abgerufen werden kann:



https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/mannheim-vermisstenfahndung/



Über das Lichtbild hinaus kann die Vermisste wie folgt beschrieben werden:



schlank, ca. 50 kg schwer



ca. 155 cm groß



braune Augen



schulterlange, dunkelblonde Haare



Wer die Vermisste gesehen hat oder aus anderen Gründen Hinweise auf ihren Aufenthaltsort hat, meldet sich bitte beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon 0621/174-4444.