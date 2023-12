Am Montagabend gegen 23:10 Uhr wurde ein 30-jähriger Mann durch Beamtinnen und Beamte der Bundespolizei im Bereich des Mannheimer Hauptbahnhofes kontrolliert.

Mannheim (ots) - Bei der Kontrolle konnten diese bei ihm 12,26 g Heroin und 0,4 g Amphetamin feststellen. Die Ermittlungsgruppe Rauschgift der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg des Polizeipräsidiums Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Bereits im Oktober wurde der Tatverdächtige am Frankfurter Flughafen durch die Bundespolizei kontrolliert und führte über 30 g Heroin mit sich. Am Dienstag wurde der 30-jährige Tatverdächtige beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt und ging in Haft.