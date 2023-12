Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim Am 09.12.2023 soll der 31-jährige Tatverdächtige sich gegen 22:45 Uhr in ein Hotel in der Augustaanlage in Mannheim begeben haben.

Mannheim (ots) - In dessen Eingangsbereich soll er unter Vorhalt eines Messers und unter Drohungen einen Mitarbeiter des Hotels zur Übergabe von Bargeld aufgefordert haben. Der Mitarbeiter soll sich in Sicherheit gebracht haben, was der Tatverdächtige ausgenutzt haben soll, indem er die Schubladen des nun unbeaufsichtigten Tresens durchsucht und aus der hinter dem Tresen befindlichen Bar eine Flasche mit Alkohol entwendet haben soll. Ermittlungen ergaben, dass der Beschuldigte für die Nacht von Freitag auf Samstag in diesem Hotel ein Zimmer gemietet hatte.



Am 10.12.2023 soll der Tatverdächtige um kurz nach 4 Uhr die Seitenscheibe eines im Hainbuchweg parkenden Wohnmobils eingeschlagen haben. So soll er sich gewaltsam Zutritt ins Innere verschafft haben, um dort zu übernachten. Eine Zeugin hatte den Aufbruch des Fahrzeugs vernommen und verständigte die Polizei, welche den im betreffenden Wohnmobil vorgefundenen Tatverdächtigen vorläufig festnahm.



Der Tatverdächtige wurde am Montagnachmittag beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt, wo der zuständige Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl wegen Fluchtgefahr gegen den Mann erließ. Dieser wurden sodann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.