Am Dienstagabend um kurz vor 22 Uhr entstand bei einem Unfall in der Speyerer Straße ein Sachschaden in Höhe von 45.000 Euro. Ein 22-jähriger Opel-Fahrer wollte vom Pfalzplatz auf die Speyerer Straße auffahren und übersah hierbei einen vorfahrtsberechtigten Audi-Fahrer, welcher auf der Speyerer Straße in Richtung Schwarzwaldstraße unterwegs war. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Beide Fahrzeuge waren jedoch so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

