Am frühen Sonntagmorgen kurz nach 0 Uhr wurde ein 46-jähriger Mann von einem bisher unbekannten Täter in einer Bar in der Bürgermeister-Fuchs-Straße angesprochen und gebeten mit ihm das Lokal zu verlassen.

Mannheim (ots) - Auf der Straße behauptete der Unbekannte, dass der 46-Jährige seine Eltern beleidigt hätte und schlug ihm plötzlich mit einer Glasflasche auf den Kopf. Der Mann erlitt dadurch eine Platzwunde und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der Täter flüchtete kurz nach dem Geschehen. Er wird wie folgt beschrieben: 1,85 - 1,90 m groß, lange/braune Haare zu einem Zopf gebunden. Er soll dunkle Kleidung getragen haben.

Zeugen, welche die Tat beobachtet haben, werden gebeten, das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 zu kontaktieren.