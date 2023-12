Eine 64-Jährige befand sich am Sonntagabend, um 18:10 Uhr im Bereich des Werderplatzes und beabsichtigte, die Werderstraße zu überqueren.

Mannheim (ots) - Plötzlich versuchte ein bislang unbekannter männlicher Täter der Dame die Handtasche zu entreißen. Nachdem die Dame jedoch an der Tasche festhielt, riß der Tatverdächtige noch fester daran und konnte sich diese so aneignen. Die Dame wurde hierdurch leicht verletzt.

Gemeinsam mit einem weiteren unbekannten Mann entkam der Tatverdächtige und flüchtete in unbekannte Richtung.



Der junge Mann, der die Tasche entriß, wurde folgendermaßen beschrieben:



-ca. 16-20 Jahre



-ca. 175 cm



-schlank



-arabisches Erscheinungsbild



-dunkel gekleidet.



Zu dem Begleiter liegt keinerlei Beschreibung vor.



Zeugen, die Hinweise zu dem Täter und seinem Begleiter geben können, werden gebeten, sich bei dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, unter der Tel.-Nr.: 0621/174-4444, zu melden.