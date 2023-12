Die ABC-Schützen-Aktion ist wesentlicher Bestandteil des Vorschulprogramms der Verkehrsprävention des Polizeipräsidiums Mannheim.

Mannheim (ots) - Bereits seit März läuft in der Jugendverkehrsschule Mannheim das alljährliche Trainingsprogramm "Sicherer Schulweg", zu dem die Vorschulkinder der Kindergärten in Mannheim und den Umlandgemeinden eingeladen werden. Die ABC-Schützen-Aktion bildet deren Abschluss und richtet sich an die mittlerweile eingeschulten Kinder.



Vom 27.11.2023 bis einschließlich 15.12.2023 werden somit 26 Schulen mit 106 Klassen und insgesamt ca. 2600 Erstklässlern betreut. Hauptkriterien für die Auswahl der Schulen waren die verkehrsexponierte Lage und die Gefährlichkeit des Schulweges.



Die ABC-Schützenaktion verfolgt auch noch folgendes Ziel:



Nachdem zu Beginn des Schuljahres sowohl die Kinder als auch die erwachsenen Verkehrsteilnehmer zu dem Thema "Sicherer Schulweg" sensibilisiert wurden und dies zwischenzeitlich in Vergessenheit geraten ist, bietet das Trainingsprogramm die Möglichkeit zur Auffrischung der Aufmerksamkeit und Fertigkeiten der Kinder, was gerade auch zu Beginn der dunklen Jahreszeit dringend von Nöten ist. Außerdem soll das Trainingsprogramm auch als eine erneute Sensibilisierung der erwachsenen Verkehrsteilnehmer durch die Präsenz der übenden Kinder im Schulumfeld dienen.



Trainingsablauf:



"Lernen macht Spaß" - So lautet das Motto der Beamten der Verkehrserziehung. Aus diesem Grund gibt es auch keinen trockenen Verkehrsunterricht für die Erstklässler, sondern ein lustiges Mitspieltheater, in welchem Szenen und Probleme des Verkehrsalltags veranschaulicht werden. Mit Hilfe des Mitspieltheaters werden den Erstklässlern nochmals die wichtigsten Elemente der sicheren Fahrbahnüberquerung vermittelt und beim anschließenden Schulwegtraining im jeweiligen Schulumfeld praktisch eingeübt.



Die Schüler sind somit nicht nur Zuschauer, sie gestalten die Spielhandlung aktiv mit und erlernen so auf spielerische Art und Weise das richtige Verhalten im Straßenverkehr. Auf die Schwierigkeiten des jeweiligen Schulweges (z. B. zugeparkte Gehwege, hohes Verkehrsaufkommen) wird dabei konkret eingegangen.



Dank der Unterstützung durch vier Angehörige des Verkehrsordnungsdienstes Mannheim ist es überhaupt erst möglich, diese hohe Anzahl an Klassen zu beschulen.



Träger:



Polizeipräsidium Mannheim Verkehrsprävention; Stadt Mannheim, Fachbereich Sicherheit und Ordnung; Kreisverkehrswacht Mannheim e.V.

; Staatliches Schulamt Mannheim