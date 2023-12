Wie bereits berichtet, kam es am Donnerstagnachmittag gegen 15:30 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Akademiestraße.

Mannheim (ots) - Insgesamt wurden -entgegen der Pressemeldung von 1:02 Uhr - drei Personen verletzt und mussten sich mit dem Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ärztliche Behandlung begeben, darunter befinden sich zwei Polizeibeamte.



Derzeit wird an der Brandstelle durch Fachfirmen versucht, die Stromversorgung wieder herzustellen, damit die übrigen Anwohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können.



Die Ermittlungen zur Brandursache dauern weiterhin an.