Am Samstag kam es zunächst um 15:02 Uhr zu einem Müllcontainer Brand in der Rohrlachstraße.

Mannheim (ots) - Durch bislang unbekannte Täterinnen oder Täter wurde dieser in Brand gesetzt, ein daneben befindlicher Container wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Um 16:22 Uhr kam es zu einem weiteren Brand in der Rohrlachstraße im Hof einer dort ansässigen Schule. Hier wurde ein Altpapiercontainer in Brand gesetzt. Auch dessen Feuer griff auf einen daneben befindlichen Container über, so dass dieser auch beschädigt wurde.



Die Berufsfeuerwehr der Stadt Mannheim hat durch rechtzeitiges Löschen ein Übergreifen auf etwaige Gebäude verhindern können. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.



Der Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden.



Das Polizeirevier Ladenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und ist nun auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zum Brandhergang oder den Täterinnen oder Tätern machen können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.: 06203-93050 beim Polizeirevier Ladenburg zu melden.