Am Mittwochabend begab sich ein 49-Jähriger in eine Gaststätte in der Jakob-Faulhaber-Straße in Mannheim.

Mannheim (ots) - Als er diese leicht alkoholisiert gegen 21:15 Uhr verließ, wurde er von einem bislang unbekannten Mann mit einer Flasche niedergeschlagen und am Hinterkopf verletzt. Der unbekannte Mann flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung.



Der 49-Jährige begab sich in ein Anwesen in der Hubenstraße, wo Anwohner die Polizei verständigten.

Die unmittelbar eingeleitete Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief ergebnislos.

Zu dem Tatverdächtigen war lediglich bekannt, dass dieser 190 cm groß war und von südosteuropäischem Phänotyp.

Während der polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass der Geschädigte 49-Jährige zur Festnahme ausgeschrieben war. Nach der medizinischen Behandlung in einem nahegelegenen Krankenhaus erfolgte der Weitertransport in eine Justizvollzugsanstalt.



Das Polizeirevier Sandhofen hat hinsichtlich der gefährlichen Körperverletzung die Ermittlungen eingeleitet.



Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sandhofen, unter der Tel.-Nr.: 0621/777690 zu melden.