Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr hat sich ein 45-Jähriger in der Schwetzinger Straße in der Nähe eines Supermarktes gegenüber einer 26-jährigen Frau in unsittlicher Art und Weise entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen.

Mannheim (ots) - Die junge Frau alarmierte die Polizei und zusammen konnten sie in den Mann in der Tattersallstraße vorfinden. Dort nahmen die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt den 45-Jährigen vorläufig fest.



Er muss sich nun unter anderem wegen exhibitionistischer Handlungen verantworten. Zudem wurde er erkennungsdienstlich behandelt.